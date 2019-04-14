Российские борцы греко-римского стиля досрочно победили в зачёте ЧЕ

Российские борцы греко-римского стиля досрочно победили в общекомандном зачёте чемпионата Европы в Бухаресте. В активе сборной России девять медалей — пять золотых, одна серебряная и три бронзовые.



Золотые медали выиграли Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Роман Власов (до 77 кг), серебро у Сергея Емелина (до 60 кг), бронзовые медали завоевали Артём Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 82 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).



На данный момент российские спортсмены набрали в сумме 152 очка, вторыми в зачёте идут турки — 107. Сборная России стала недосягаема для команды Турции.



Чемпионат Европы завершится сегодня, 14 апреля.

Евлоев завоевал золото чемпионата Европы, Комаров — бронзу