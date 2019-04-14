«Спартак» стал бронзовым призёром чемпионата Москвы по мини-футболу

В ответном матче за третье место в чемпионате Москвы мини-футбольный клуб «Спартак» разгромил «Пересвет» со счётом 10:2. Покером в составе красно-белых отметился Владислав Ахмедов, хет-трик на счету Владимира Рагожникова, два гола забил Антон Рубцов. Отличился также и голкипер красно-белых Александр Бойцов, поразивший ворота соперника отличным ударом в первом тайме.



«Спартак» стал обладателем Кубка Москвы и завоевал бронзовые награды первенства столицы.

Напомним, что «Спартак» не сумел пробиться в финал чемпионата Москвы, дважды уступив «КПРФ» (1:3 и 0:2).

Мини-футбол. Чемпионат Москвы. За третье место. Ответный матч

«Пересвет» (Домодедово) — «Спартак» (Москва) — 2:10 (0:4).

Голы: Григоренко, 37, Щудрин, 40 – Рагожников, 1, 20, 35, Бойцов, 2, Ахмедов, 13, 24, 29, 31, Рубцов, 27, 39.

Первый матч – 4:8