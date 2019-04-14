Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Логинов: в репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов

Логинов: в репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мыслями о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

«Он много сделал для биатлона. Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там просто шикарный комментарий Губерниева! Жаль, что сейчас таких гонок нет… Сейчас он больше, чем раньше, позволяет себе. Моё мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов. Но он делает шоу — это его жизнь», — сказал Логинов на встрече с болельщиками.

Также Александр высказался по поводу активности биатлонистов в соцсетях.

«Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности — и популярности биатлона не было бы. Что касается случая с Евгений Павловой — её я предупреждал», — заявил Логинов.

Вьюхин: сильное желание хорошо отстрелять топит меня
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент