Логинов: в репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов

Российский биатлонист Александр Логинов поделился мыслями о комментаторе Дмитрии Губерниеве.



«Он много сделал для биатлона. Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там просто шикарный комментарий Губерниева! Жаль, что сейчас таких гонок нет… Сейчас он больше, чем раньше, позволяет себе. Моё мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов. Но он делает шоу — это его жизнь», — сказал Логинов на встрече с болельщиками.



Также Александр высказался по поводу активности биатлонистов в соцсетях.



«Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности — и популярности биатлона не было бы. Что касается случая с Евгений Павловой — её я предупреждал», — заявил Логинов.

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