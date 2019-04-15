Кашлинская победила украинку Буксу в 4-м туре чемпионата Европы по шахматам

Российская шахматистка Алина Кашлинская обыграла украинку Наталью Буксу в четвёртом туре чемпионата Европы в Анталье. Россиянка играла белыми фигурами.



В активе Кашлинской 3,5 очка после четырёх туров, Алина входит в число лидеров турнира, который проходит по швейцарской системе в 11 туров. В соревнованиях принимают участие 130 шахматисток, среди них 20 россиянок.

В прошлом году победу на турнире одержала россиянка Валентина Гунина, которая завоевала тогда третий титул чемпионки Европы в своей карьере.



Чемпионат Европы по шахматам завершится 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 60 тысяч., из которых победительница получит €10 тысяч. Четырнадцать лучших шахматисток турнира получат прямую путёвку на Кубок мира.