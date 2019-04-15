Когуашвили: Комаров — восходящая звезда. Увидите, где он будет через год

Российский боец греко-римского стиля Александр Комаров поделился впечатлениями от завоевания бронзы на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния) в весовой категории до 82 кг. В схватке за третье место он победил немца Ханнеса Вагнера.

«Даже Роман Власов не выигрывал свою первую Европу. Спасибо большое за то, что дали мне шанс приехать на Европу — ведь мне всего 19 лет, и не каждого повезут на такой важный старт, даже при звании чемпиона России», — приводит слова Комарова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили так оценил выступление Комарова: «Саша Комаров — это восходящая звезда нашей сборной. Увидите, где он будет через год».