Джима переболела мононуклеозом

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима оценила своё выступление в завершившемся сезоне.

«Если честно, этот сезон для меня был самым ненапряжным за последние 7-8 лет. Вот он был реально максимально тяжёлым, но в то же время самым ненапряжным, если можно так сказать.

Не знаю, как это правильно объяснить. Когда ты практически весь год отдаёшь все силы биатлону, то он никак не может быть на втором плане. Я, на самом деле, очень требовательна к себе. И вот в этом сезоне решила себя просто этим не долбить. Решила не требовать от себя нереального и проще ко всему относиться, и если были неудачи, то не так близко принимала их к сердцу, как раньше.

Я чувствовала себя классно и реально понимала, что могу. Вроде всё классно, выиграла первую гонку, но потом меня как рубануло. Температуру и всё такое, короче, я поняла, что заболела. Потому и Хохфильцен пропускала. А дальше что делать? Вот у Линдстрёма был мононуклеоз, как и у меня, и он дальше решил всё пропускать, а у меня получилась жёсткая дилемма – всё бросить и лечиться или пробовать ещё? Решила пробовать бегать, хотя этого нельзя делать.

Надежда всегда умирает последней. Я надеялась, честно. Какой смысл выходить на дистанцию, если ты не веришь в себя? Я просто надеялась, что всё это надолго не затянется и вскоре просто пройдёт. Понятно, что за первое место с мононуклеозом ты бороться не сможешь. Но всё равно даже со всеми результатами помощь в Кубке наций для команды от меня была. Я много слышала, что вот Джима занимает место в команде. Меня это даже не обидело, я вот так села, проанализировала и сказала: «Нет, я на своём месте». Вот понимаешь, у меня даже элементарно нет чувства, что я реально занимаю чьё-то место. Вот, кстати, следующий факт обязательно нужно указать. Сейчас много говорят о нашей молодёжи, вспоминая меня со словами, мол, вот Джима, когда начинала, тоже занимала такие места. Так вот — нет! Первые два года я никогда не опускалась ниже 40-го места", — цитирует Джиму Biathlon.com.ua.

На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Джима завоевала бронзу в эстафете.