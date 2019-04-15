Главный тренер сборной Швейцарии по биатлону Маркус Сегессенманн вместе со специальной комиссией провёл отбор и утвердил состав национальной команды на сезон-2019/20, сообщает Swiss-Ski.
По результатам сформированы следующие группы:
Национальная
Селина Гаспарин
Лена Хекки
Беньямин Вегер
Команда A
Ирен Кадуриш
Элиза Гаспарин
Жереми Финелло
Мартин Егер
Зерафин Вистнер
Команда В
Айта Гаспарин
Зузанна Майнен
Марио Долдер
Никлас Хартвег
Элиджиус Тамборнино
Нико Салутт
Себастьян Штальдер
В прошедшем сезоне лучший результат у швейцарцев в личном зачёте показал Беньямин Вегер – 14-е место в мужском тотале, а Лена Хекки стала 26-й у женщин. В Кубке наций мужская и женская команды Швейцарии стали девятыми. Согласно предварительному календарю, Кубок мира-2019/20 стартует 1 декабря в Эстерсунде (Швеция).
Сборная Швейцарии по биатлону назвала состав на сезон-2019/20