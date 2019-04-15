Сборная Швейцарии по биатлону назвала состав на сезон-2019/20

Главный тренер сборной Швейцарии по биатлону Маркус Сегессенманн вместе со специальной комиссией провёл отбор и утвердил состав национальной команды на сезон-2019/20, сообщает Swiss-Ski.



По результатам сформированы следующие группы:



Национальная

Селина Гаспарин

Лена Хекки

Беньямин Вегер



Команда A

Ирен Кадуриш

Элиза Гаспарин

Жереми Финелло

Мартин Егер

Зерафин Вистнер



Команда В

Айта Гаспарин

Зузанна Майнен

Марио Долдер

Никлас Хартвег

Элиджиус Тамборнино

Нико Салутт

Себастьян Штальдер



В прошедшем сезоне лучший результат у швейцарцев в личном зачёте показал Беньямин Вегер – 14-е место в мужском тотале, а Лена Хекки стала 26-й у женщин. В Кубке наций мужская и женская команды Швейцарии стали девятыми. Согласно предварительному календарю, Кубок мира-2019/20 стартует 1 декабря в Эстерсунде (Швеция).