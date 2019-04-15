Бывший футболист сборной России примет участие в Бостонском марафоне

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от Бостонского марафона, в котором он намерен принять участие. Это мероприятие проходит каждый третий понедельник апреля.

«Бостонский марафон бегу впервые, это заключительный из мэйджоров. Я поставил цель пробежать все шесть главных марафонов. Знаю, что этот марафон более холмистый и, скорее всего, один из самых сложных после Нью-Йоркского. Хотя сопоставить их смогу только после финиша. Со слов моих знакомых, которые уже пробежали дистанцию, этот марафон будет непростым.



В Бостон я приехал в компании и в самолёте познакомился с участниками марафона. Люди летят из России, чтобы пробежать дистанцию, кто-то уже в шестой раз. Что касается моих целей, то я хотел бы улучшить собственный результат, несмотря на то что этот марафон сложнее по трассе, чем в Берлине.

Готовится к марафонам в России непросто. Эта зима ещё ничего, но когда я готовился к Токийскому, погода не позволяла бегать на улице. Пришлось, хотя я нисколько не жалею, купить дорожку тредмил. Процентов 90 всей подготовки к Токио я провёл на этой беговой дорожке у себя в квартире. Сейчас я работал с тренером и ездил в манеж, чтобы делать специальную работу. Этой зимой на улице не было скользко, поэтому была возможность бегать на свежем воздухе.

Я продолжу бегать марафоны. Для себя уже определил, что не остановлюсь, мне это интересно. Многие спрашивают, что ты будешь делать после «шестёрки», может быть, триатлон, Iron Man. Скорее всего, нет, потому что это другая специфика — там велосипед, плавание, тем более я не очень хорошо плаваю. А бегать люблю, поэтому буду открывать для себя другие марафонские города, возможно попробую себя в трейле.



В этом году я ещё пробегу марафон в Москве, собственно с него я начал. Московский марафон по сравнению с другими молодой, пройдёт только в седьмой раз, но по той поступи прогресса, который виден, по увеличению участников думаю, что он потихонечку приближается к топовым соревнованиям. В том числе за счёт организации", — цитирует Смертина сайт телеканала «360».

Лучшее время Алексея — 2:57.34 на Берлинском марафоне 2015 года.