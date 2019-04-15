Американка Клэр Игэн передумала уходить из биатлона

Биатлониста Клэр Игэн планировала завершить карьеру, но изменила своё решение и продолжит выступать за сборную США на международных соревнованиях в сезоне-2019/20.



«Иган хотела уйти из биатлона после прошедшего сезона, в котором ей удалось завоевать свой первый подиум Кубка мира и войти в топ-20 по итогам года. Однако она пересмотрела свои результаты и решила остаться», — сообщает Enterprise.



Вместе с 31-летней Игэн в главную женскую сборную США по биатлону на сезон-2019/20 вошли: Сюзан Данкли, Эмили Дрейссигакер и Джоанн Файрстил Рид. Мужскую команду представят: Джейк Браун, Шон Доэрти и Лейф Нордгрен.



Согласно предварительному календарю, Кубок мира в сезоне-2019/20 стартует 1 декабря в Эстерсунде (Швеция).