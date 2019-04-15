Борец Власов: сборную России прорвало, мы видим великую команду

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Роман Власов оценил выступление сборной России на чемпионате Европы в Бухаресте. На счету россиян пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Этот результат стал лучшим для сборной России с 1991 года.

«Можно без преувеличения сказать, что мы сегодня видим великую команду. На протяжении долгих лет команда работала при постоянно растущей конкуренции, и последние полтора года мы показываем высочайший результат — команду прорвало, мы видим настоящую россыпь золотых медалей, и всё это в преддверии юбилея главного тренера. 26 апреля Гоги Мурмановичу исполняется 50 лет, и лучший подарок, который команда может ему сделать, — это золотые медали. Символично, что эти пять золотых медалей — для нашего пятикратного чемпиона мира к его 50-летнему юбилею. Пять. Это отличная оценка — оценка нашего выступления в Бухаресте.



Когда выигрываешь ты, когда выигрывает команда — без разницы, в какой это последовательности делается. Но когда ты уже отборолся, можешь полноценно поболеть за ребят. А пока ты в игре — нужно сосредоточиться на собственном выступлении. Для меня большая честь быть на трибуне и болеть за нашу великую команду, для меня большая честь внести вклад в её общекомандную победу. Победу, которую мы посвящаем нашему главному тренеру — Гоги Когуашвили», — цитирует Власова официальный сайт ФСБР.