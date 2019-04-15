Баюл: за Медведеву точно переживать не стоит

Олимпийская чемпионка 1994 года, бывшая фигуристка Оксана Баюл прокомментировала сравнение с Алиной Загитовой и призналась, что на Играх-2018 болела за Евгению Медведеву.

«Знаю, что после Олимпиады в Пхёнчхане российская пресса не раз сравнивала меня с Алиной Загитовой. В том плане, что она победила столь же скоропалительно, как это в своё время сделала я. Хотя разница есть: в Лиллехаммере я выступала в статусе действующей чемпионки мира.

Мне очень нравится Алина, я люблю смотреть, как она катается. Когда она и Евгения Медведева выступали на Олимпийских играх в Пхёнчхане, я, честно говоря, чисто по-человечески сильнее сопереживала Жене. При этом понимала, что Загитова катается выигрышнее, мягче, более эмоционально. Хотя Женя, на мой взгляд, более технически одарена.

Когда начинала выступать я сама, всё было несколько иначе. Тогда только-только отменили школу, обязательных элементов в короткой программе стояло восемь, но они не были такими трудными, как сейчас. Допустим, дорожка шагов сейчас занимает порядка 50 секунд, а на мою дорожку в «Черном лебеде» уходило секунд 15. То же самое с вращениями. Соответственно, у меня оставалось время на то, чтобы заниматься хореографией, повышать, как сейчас говорится, вторую оценку – работать над артистизмом. Я ведь и выиграла своё олимпийское золото не по технической оценке, а именно по артистизму. Но как раз этот стиль катания оказался очень востребован во всей моей дальнейшей карьере в шоу-бизнесе», — цитирует Баюл «Р-Спорт».

Оксана также прокомментировала решение Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе и начать работу с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Знаете, уже после того, как я выиграла Олимпиаду и продолжала кататься в профессиональных турнирах, мой тренер Валентин Николаев любил повторять: девочка моя, я тебя могу до бортика довести, могу тебе помочь в тренировках или советом, но всю работу ты должна проделывать сама. Раз Женя приняла такое решение, значит действительно хочет выступать, значит ей нравится соревноваться, нравится фигурное катание. То же самое можно, наверное, сказать о Лизе Туктамышевой. Она тоже, как говорится, уже далеко не юная спортсменка, но раз катается, значит любит это дело. С высоты того опыта, что пережила я сама, могу сказать: кататься надо прежде всего для себя. Спортивная жизнь короткая, и прожить её надо так, чтобы потом не оборачиваться и не думать, что ты чего-то в этой жизни не сделал.

А за Медведеву точно переживать не стоит. Пока шла Олимпиада, я немного о ней почитала и с удивлением обнаружила, что мы оба с ней по знаку зодиака Скорпионы — родились с разницей в три дня. Поэтому я уверена, что у Жени всё будет в порядке, чем бы она ни занималась», — сказала Баюл.