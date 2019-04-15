Бьорндален — о Логинове: мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал об отношении к россиянину Александру Логинову, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга.

«Мартина Сундбю поймали на допинге – он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Это понятная история, без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и совершенно точно в России.



С Логиновым другая история. Его поймали на ЭПО, это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом, не рассказывает, что произошло на самом деле. Я уверен, Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится.



Я считаю, что Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит и никак не объясняет произошедшее. Это неправильно. Так быть не должно. Отсюда возникает столько вопросов.



У нас тоже были случаи: Сундбю, Йохауг – противоастматический препарат и бальзам для губ. Но здесь важно разобрать конкретный случай и понять, что произошло на самом деле. И в этих случаях есть такая возможность. Но когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить. В этом и заключается проблема.



Логинов молчит, ваша федерация молчит. Никто ничего не рассказывает. Тысяча вопросов, на которые нет ответа. Возможно, всё дело в ментальности, в культурных различиях. Но в любом случае я бы пожелал России быть более открытой в вопросах допинга», – сказал Бьорндален в интервью COMMANDOS.

Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира—2018/19.