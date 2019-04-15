Россиянин Федотов стал 12-м на первом этапе Мировой серии по клифф-дайвингу

На Филиппинах прошёл первый этап Мировой серии по клифф-дайфингу — Red Bull Cliff Diving. Победы одержали британец Гэри Хант и австралийка Рианна Иффланд.



Бронзовый призёр этапа в Мостаре 2017 года россиянин Никита Федотов занял 12-е место. Второй этап серии пройдёт в Дублине.

Мировая серия Red Bull Cliff Diving. Первый этап. Эль Нидо, Филиппины. Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) – 427,25.

2. Константин Поповичи (Румыния) – 409,40.

3. Джонатан Паредес (Мексика) – 408,05...

12. Никита Федотов (Россия) – 306,05.



Женщины

1. Рианна Иффланд (Австралия) – 329,25.

2. Яна Нестерова (Беларусь) – 319,35.

3. Лизанн Ричард (Канада) – 309,70.



В 2019 году 11-й сезон Red Bull Cliff Diving охватит семь этапов. С апреля по сентябрь спортсмены будут прыгать в живописнейших уголках планеты: в больших городах и на фоне дикой природы, в воды океанов и рек в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.