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Россиянин Федотов стал 12-м на первом этапе Мировой серии по клифф-дайвингу

Россиянин Федотов стал 12-м на первом этапе Мировой серии по клифф-дайвингу
Другие / Прочие виды спорта

На Филиппинах прошёл первый этап Мировой серии по клифф-дайфингу — Red Bull Cliff Diving. Победы одержали британец Гэри Хант и австралийка Рианна Иффланд.

Бронзовый призёр этапа в Мостаре 2017 года россиянин Никита Федотов занял 12-е место. Второй этап серии пройдёт в Дублине.

Мировая серия Red Bull Cliff Diving. Первый этап. Эль Нидо, Филиппины. Мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания) – 427,25.
2. Константин Поповичи (Румыния) – 409,40.
3. Джонатан Паредес (Мексика) – 408,05...
12. Никита Федотов (Россия) – 306,05.

Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) – 329,25.
2. Яна Нестерова (Беларусь) – 319,35.
3. Лизанн Ричард (Канада) – 309,70.

В 2019 году 11-й сезон Red Bull Cliff Diving охватит семь этапов. С апреля по сентябрь спортсмены будут прыгать в живописнейших уголках планеты: в больших городах и на фоне дикой природы, в воды океанов и рек в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

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