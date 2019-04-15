Сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Беларуси

Исполком Национального олимпийского комитета Беларуси на заседании сегодня, 15 апреля, единогласно поддержал назначение Виктора Лукашенко на должность исполняющего обязанности вице-президента организации.



Сын президента Беларуси Александра Лукашенко будет совмещать деятельность в НОК со своей работой на посту помощника главы государства. В первую очередь за ним закрепят вопросы международного сотрудничества и подготовку к крупным спортивным форумам.



Вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК Беларуси будет решаться на Олимпийском собрании. Однако, как отметил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, дата его проведения пока не определена.



«Думаю, ближе к зиме — после проведения различного рода чемпионатов. Потому что все федерации должны завершить год достойно», — цитирует Ковальчука БелТА.