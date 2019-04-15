14-летняя пловчиха, опередившая Ефимову на ЧР, подверглась травле в интернете

Юрий Маслов, тренер пловчихи Евгении Чикуновой, сообщил, что его подопечная столкнулась с травлей в интернете после победы над пятикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой на чемпионате России в Москве.

Ефимова заняла третье место на дистанции 200 м брассом, не выполнив критерий отбора на чемпионат мира 2019 года в Кванджу. Победу одержала 14-летняя Чикунова. Однако тренерский штаб сборной принял решение включить Юлию в состав сборной на чемпионат мира, так как Чикунова выступит на юношеском чемпионате Европы.

«После этой победы в интернете появилось очень много отрицательных комментариев. Писали, что она употребляет анабол, другие таблетки. Всё это очень неприятно, мы даже запретили ей пользоваться интернетом, чтобы она не расстраивалась, берегла психику.



Я могу ручаться, что за все семь лет, что я работаю с ней, у неё не было никаких препаратов. И сейчас нет ничего запрещённого, нет никакого допинга, это абсолютно чистая девочка. У неё может быть очень хорошая спортивная судьба, это звёздочка, которая при правильной работе станет звездой. И никуда, ни в какую Америку она уезжать не собирается, она наша — российская, питерская.



Эта победа — не случайный результат. Два сбора перед чемпионатом страны показали, что она хорошо готова», — заметил он. Если говорить о Ефимовой, то она в этом возрасте тоже показывала хорошие результаты. Но кумиров мы не создаём, никогда не говорил Жене, что она будет как Ефимова. Чикунова есть Чикунова. Лидеры уходят, их место занимают молодые, естественный процесс", — цитирует Маслова ТАСС.