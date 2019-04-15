Бьорндален: знаю очень много спортсменов, у которых нет астмы, но есть TUE

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал слухи о том, что он применял противоастматические препараты.



«Ходит много слухов. Мы должны говорить только о том, что есть правда. Мне повезло, потому что после почти 25-летней карьеры мои лёгкие по-прежнему чистые. Они чистые, потому что я никогда не тренировался будучи больным, моим легким не требовались никакие медикаменты. Я никогда не использовал никакие противоастматические препараты.

Я каждый год прохожу обследование легких, и они всегда здоровы. Все спортсмены — и в России, и везде в мире — должны знать, что если они страдают астмой, они могут принимать противоастматические лекарства. Но эти лекарства должны быть именно от астмы и с обязательным предписанием от врача. Другое дело, что сейчас это предписание очень легко получить.



В Норвегии слишком много спортсменов пользуются терапевтическими исключениями, и в Германии, и в Швеции, везде. Потому что их очень легко получить. На мой взгляд, это неправильно. Я считаю, что Норвегия не должна выдавать терапевтические исключения норвежским спортсменам, а Россия — российским. Должен быть создан какой-то нейтральный, незаинтересованный орган, который будет решать, страдает спортсмен астмой или нет. И не будет больше никаких вопросов. Я знаю очень много спортсменов, у которых нет астмы, но есть терапевтическое исключение. Это не есть хорошо. 50-60 % лыжников в мире используют противоастматические препараты, это вредит здоровью в итоге. А это неправильно", — сказал Бьорнадлен в интервью COMMANDOS.

Бьорндален — самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед).