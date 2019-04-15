Когуашвили: все ждут, что Власов выйдет и каждого убьёт

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал победы Виталия Кабалоева (до 55 кг), Степана Маряняна (до 63 кг), Абуязида Манцигова (до 72 кг), Мусы Евлоева (до 97 кг) и Романа Власова (до 77 кг) на чемпионате Европы в Бухаресте. Всего в активе россиян 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

«Виталий отборолся в Бухаресте безошибочно, он отложил все дела для того, чтобы добиться такого результата. За выход в финал он выиграл у действующего чемпиона мира, которому мы всегда проигрывали. Виталий — молодец.



Все видели, как Стёпа борется последнее время. Думаю, его яркая победа — ни для кого не сюрприз. Повторюсь, смотреть на борьбу Маряняна — одно удовольствие. Он — тигр! Пора ли ему возвращаться в вес до 60 кг? Давайте немножко отложим этот разговор. Надо, чтобы наше желание совпадало с его физическими возможностями. Будет это целесообразно или нет — будет предметный разговор. Но этот вопрос в ближайшее время, безусловно, будет подниматься. У нас есть время, есть отборочный турнир перед Евроиграми в Казахстане — есть претенденты на поездку на Европейские игры — посмотрим, кто как там отборется.



Рома Власов отборолся так, как он должен был отбороться. Опять с травмой, опять с проблемой с рассечённым глазом. Сколько лет уже Рома в борьбе, и его авторитет постоянно давит на соперников. Двукратный олимпийский чемпион, на него идёт зритель, и все ждут, что сейчас Рома выйдет и каждого убьёт. Но это борьба, и Рому хорошо знают, и, хотя он гораздо сильнее всех, победить в каждой встрече досрочно невозможно.



Абуязид наконец-то смог добиться титула, показал хорошую борьбу. В моменте дрогнул, в финальной встрече, но свою ошибку исправил. А Муса Евлоев прогнозируемо всех убил. Ребята показали ту борьбу, которую мы от них и ждали», — цитирует Когуашвили официальный сайт ФСБР.

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