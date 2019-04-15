Вяльбе: не понимаю, почему скиатлон есть на Олимпиаде, но не на Кубке мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе желает вернуть в календарь Кубка мира гонки на длинные дистанции.



«Я не понимаю, почему скиатлон есть в программе Олимпийских игр и чемпионатов мира, но его нет на этапах Кубка мира. Где спортсменам надо набирать практику? В FIS объясняют это просьбами развивающихся стран. У них якобы маленькие стадионы, поэтому они не могут провести скиатлон на чемпионате страны. На мой взгляд, это отговорки. Лидеры мирового лыжного спорта — Россия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Это немаленькие страны, и у них есть возможность проводить скиатлон.



В FIS считают, что зрителям тяжело понять правила скиатлона. В этой гонке после преодоления первой половины дистанции классическим стилем спортсмены в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину дистанции уже коньковым ходом.



Считаю, что это не веская причина. Если зрители не понимают, почему лыжники бегут сначала классикой, а потом коньком, то они могут ознакомиться с правилами, и им всё будет понятно. К тому же это очень зрелищная гонка, с элементами преследования.



Будем отстаивать свои позиции в FIS и надеяться, что рано или поздно нас услышат и поймут, что мы правы», – цитируют Вяльбе «Известия».