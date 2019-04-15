Вяльбе: в FIS много норвежцев, которые предлагают удобный для Клебо календарь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что наличие большого количества норвежских представителей Норвегии в комитетах Международной федерации лыжного спорта (FIS) косвенно помогает Йоханнесу Клебо выигрывать на Кубке мира.



«Нас ознакомили с проектом календаря следующего сезона. На мой взгляд, в нём нет перегибов. Если он так и будет согласован, то шансы проявить себя будут у лыжников, которые бегают длинные дистанции.



В этом году, конечно, всё делалось в угоду телевидению, где выгодно показывать именно короткие гонки — спринты и масс-старты. Во многом поэтому норвежец Клебо и выиграл общий зачёт Кубка мира. У норвежцев очень много представителей в комитетах FIS, которые предлагают удобный им календарь. И это в корне неправильно», – цитируют Вяльбе «Известия».

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