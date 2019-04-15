Романова – о допинге: можешь умирать, но следить за препаратами обязан

Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова прокомментировала ситуацию с допингом в своём виде спорта.



«Что касается допинга, сейчас не то что «Милдронат» под запретом, а даже «Компливит» входит в перечень запрещённых. Не так давно я страдала аллергией в Краснодаре, мне нужно было лечь в больницу, чтобы мне поставили диагноз «бронхиальная астма» и смогли выписать определённые препараты и только в определённых дозах. Мне нельзя было пойти в аптеку и купить более действенное лекарство, потому что в таком случае я попалась бы на допинге.



То есть ты можешь практически умирать, но всё равно вынужден заниматься самоконтролем и делать нужные бумаги для приёма безопасных препаратов», – цитирует Романову ТАСС.



Напомним, прошлый чемпионат Европы по тяжёлой атлетике сборная России пропускала в связи с допинговым скандалом.