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Романова – о допинге: можешь умирать, но следить за препаратами обязан

Романова – о допинге: можешь умирать, но следить за препаратами обязан
Другие / Прочие виды спорта

Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова прокомментировала ситуацию с допингом в своём виде спорта.

«Что касается допинга, сейчас не то что «Милдронат» под запретом, а даже «Компливит» входит в перечень запрещённых. Не так давно я страдала аллергией в Краснодаре, мне нужно было лечь в больницу, чтобы мне поставили диагноз «бронхиальная астма» и смогли выписать определённые препараты и только в определённых дозах. Мне нельзя было пойти в аптеку и купить более действенное лекарство, потому что в таком случае я попалась бы на допинге.

То есть ты можешь практически умирать, но всё равно вынужден заниматься самоконтролем и делать нужные бумаги для приёма безопасных препаратов», – цитирует Романову ТАСС.

Напомним, прошлый чемпионат Европы по тяжёлой атлетике сборная России пропускала в связи с допинговым скандалом.

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