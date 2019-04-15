Плющенко: Тараканова ушла к Пановой. Она устраивала истерики, постоянно ревела

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил об уходе из его академии бронзового призёра Финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Анастасии Таракановой.



«Тараканова ушла к Пановой. Она решила попробовать работать с одним из своих прежних тренеров. Может быть, это и правильно.



Настя не смогла, на мой взгляд, перестроиться. Я просил её не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики.



Я ей объяснял, что, если она будет продолжать так же относиться к тренировочному процессу, мы будем вынуждены расстаться. Но она продолжала показывать нервозность, постоянно ревела, после чего я решил пообщаться с родителями на тему смены тренерского коллектива», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».