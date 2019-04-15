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Панова: возвращение Таракановой? Окончательного решения пока не принято

Панова: возвращение Таракановой? Окончательного решения пока не принято
Другие / Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Светлана Панова не стала подтверждать информацию о возвращении в её группу бронзового призёра юниорского Гран-при сезона-2017/18 Анастасии Таракановой.

«Окончательного решения о возобновлении совместной работы с Настей пока не принято», — цитирует Панову «Р-Спорт».

15-летняя Тараканова тренировалась в группе Пановой до сезона-17/18, после чего ушла к Этери Тутберидзе. Минувший сезон фигуристка тренировалась в академии Плющенко.

Напомним, информацию о возвращении Таракановой в группу Пановой распространил Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал и о причинах расставания со спортсменкой: «она устраивала истерики, постоянно ревела и психовала на льду».

Плющенко: Тараканова ушла к Пановой. Она устраивала истерики, постоянно ревела
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