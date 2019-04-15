В крови велогонщика команды Trek-Segafredo Пантано обнаружен допинг

Колумбийский гонщик велокоманды Trek-Segafredo Харлинсон Пантано сдал положительную допинг-пробу, сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).



В допинг-пробе А Пантано был обнаружен эритропоэтин (гормон, который повышает количество гемоглобина в крови, таким образом, кровь может переносить больше кислорода в организме, благодаря чему улучшается выносливость. — Прим. «Чемпионата»).



В соответствии с антидопинговым регламентом Пантано может запросить вскрытие допинг-пробы B, что наверняка и состоится. На время расследования гонщик был отстранён от выступлений.



30-летний Пантано — победитель 15-го этапа «Тур де Франс» — 2016. Харлинсон специализируется на горных трассах. До перехода в Trek-Segafredo в 2017 году колумбиец выступал за IAM Cycling.

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