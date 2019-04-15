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Носов — и. о. главного тренера сборной России по фристайлу

Носов — и. о. главного тренера сборной России по фристайлу
Другие / Прочие виды спорта

Федерация фристайла России (ФФР) назвала имя специалиста, который в ближайшее время будет исполнять обязанности главного тренера команды. Им стал Михаил Носов, сообщает пресс-служба организации.

На протяжении последних восьми лет 32-летний специалист работал в ФФР на разных должностях.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной России Александр Долгов освободил свою должность по обоюдному согласию с Федерацией фристайла. Пост главного тренера он занял в 2014 году, в возрасте 28 лет.

На прошедшем в феврале чемпионате мира по фристайлу россиянин Максим Буров выиграл золото в акробатике. Любовь Никитина в этой дисциплине завоевала серебро. В смешанных командных соревнованиях в акробатике россияне стали третьими.

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