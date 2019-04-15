Носов — и. о. главного тренера сборной России по фристайлу

Федерация фристайла России (ФФР) назвала имя специалиста, который в ближайшее время будет исполнять обязанности главного тренера команды. Им стал Михаил Носов, сообщает пресс-служба организации.



На протяжении последних восьми лет 32-летний специалист работал в ФФР на разных должностях.



Напомним, предыдущий главный тренер сборной России Александр Долгов освободил свою должность по обоюдному согласию с Федерацией фристайла. Пост главного тренера он занял в 2014 году, в возрасте 28 лет.



На прошедшем в феврале чемпионате мира по фристайлу россиянин Максим Буров выиграл золото в акробатике. Любовь Никитина в этой дисциплине завоевала серебро. В смешанных командных соревнованиях в акробатике россияне стали третьими.