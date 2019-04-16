Абарюс: как Евлоев бросал на ЧЕ по борьбе — такого я не видел нигде

Президент федерации спортивной борьбы Калининградской области Евгений Абарюс прокомментировал победу Мусы Евлоева на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Бухаресте в весовой категории до 97 кг. В финале Евлоев одолел Кирилла Милова из Болгарии.

«В Бухаресте мы увидели борьбу от Мусы, достойную лучшего борца мира. И финал тому подтверждение. Видно, что Евлоев делает своё, а партер становится его некой коронкой. Его первые схватки прошли ярко, амплитудные броски, да и в целом борьба Мусы стала зрелищнее», — цитирует Абарюса официальный сайт ФСБР.

Абарюс также оценил выступление сборной России в целом.

«Лучшим борцом чемпионата Европы я назову Романа Власова. Он — звезда, он гордость греко-римской борьбы, гордость спорта, гордость всего мира. А его финальная схватка — самая яркая победа. Самый зрелищный финал удался Абуязиду Манцигову — был накал, был нерв до последней минуты. Ну а самый яркий бросок я бы присвоил именно Евлоеву — просто из-за того, что он прибавил, и столь яркой борьбы от него мало кто ждал. Более того, как Муса бросал здесь — такого я не видел нигде. Очевидно, что статус чемпиона мира Мусу подстёгивает, и он понимает, что даже балл он уже отдать мало кому может.

Конечно, все наши борцы выступили великолепно, и каждая схватка с участием россиянина была очень яркой. Как говорят, стабильность — признак силы. Дай бог, чтоб тот фундамент, который есть у нашей сборной, только приумножился", — сказал Абарюс.