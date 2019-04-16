Базин: не жалею, что стал фигуристом. Хоккея в Тольятти нет

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в дуэте с Софьей Евдокимовой, рассказал, почему, живя в Тольятти, не сделал выбор в пользу хоккея.

«Я про хоккей даже не думал. Вообще у меня таких мыслей не было — сразу склонялся к фигурному катанию. И не жалею об этом. Живя много лет в Тольятти и следя за новостями, наблюдал за результатами хоккейной «Лады», которая ничего не добилась в период своего возвращения в КХЛ. Не мне судить о работе клуба, но столько денег было потрачено на него, в городе долгие годы шла сплошная реклама хоккея. А хоккея в Тольятти в принципе и нет.

Конечно, после этого даже не жалею, что в своё время сделал выбор в пользу фигурного катания. Тем более когда в городе работает такой специалист, как Олег Исаакович Судаков. При нём, чтобы прогрессировать, нам с Софьей не надо уезжать далеко из дома. Трудно придумать более комфортные условия для тренировочного процесса", — цитируют Базина «Известия».

В сезоне-2018/19 Евдокимова и Базин стали бронзовыми призёрами чемпионата России, а также завоевали серебро на Универсиаде в Красноярске.