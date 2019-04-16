Джима: я обсуждаю котлеты с картошкой? Ну вы серьёзно?

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима опровергла информацию о том, что она жаловалась на качество питания в Эстерсунде (Швеция), где прошёл чемпионат мира.



«Ну, это бред полный. Я про такие темы вообще не разговариваю. Мне потом сам Урош Велепец сказал, что он такого не говорил. И я его понимаю в этой ситуации. К нему подходят пообщаться на русском языке, а он его не настолько классно знает. Могли его не так понять, или он мог что-то неправильно сказать. Тем более я такие темы вообще не обсуждаю, котлеты с картошкой, ну вы серьёзно?» — приводит слова Джимы Biathlon.com.ua.

Юлия также оценила выступление в сезоне.

«Даже не знаю, какую оценку тут можно поставить. Я считаю, что вся работа была сделана грамотно, но были разные причины каких-то минусов. Там болезнь, там где-то просто не вышло, там с лыжами не угадали. Функционально я себя намного лучше чувствовала, нежели это показывали мои места в протоколе. Это вот одна из сторон биатлона, в который ты максимально готов, но не можешь показать это в финишном створе в силу разных причин. Если так подводить итог, то мои места не совсем соответствовали моему состоянию.

Я жалела, я злилась на себя, что согласилась бежать тогда в Нове Место. Меня почти все как-то уговаривали, что, мол, давай беги, это нужно. Я тогда еще не до конца отошла от болезни, и тем самым, подсадила себя немного функционально. Потом тяжело было по ходу сезона уже выйти на уровень. Я думаю, что этап в Чехии нужно было пропускать", — сказала биатлонистка.



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