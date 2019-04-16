Определились победители этапа Кубка мира по скалолазанию в Москве

В московском скалодроме ЦСКА завершился этап Кубка мира по скалолазанию. Участие в соревнованиях приняли 467 спортсменов из 39 стран. В Москве прошли состязания в скалолазании на скорость и боулдеринге.

Результаты соревнований в Москве. Скорость. 1-й этап

Мужчины

1. Басса Мавем (Франция).

2. Владислав Деулин (Россия).

3. Аспар Джейлоло (Индонезия)

Женщины

1. Ю-Линг Сонг (Китай)

2. Анук Жубер (Франция)

3. Юлия Каплина (Россия).

Боулдеринг. 2-й этап

Мужчины

1. Йерней Крюдер (Словения)

2. Адам Ондра (Чехия)

3. Йошиюки Огата (Япония)…

5. Вадим Тимонов (Россия).

Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения)

2. Шона Кокси (Великобритания)

3. Фанни Жибер (Франция)…

14. Ирина Кузьменко (Россия).

Общий зачёт. Скорость. Мужчины

1. Басса Мавем (Франция) — 100.

2. Владислав Деулин (Россия) – 80.

3. Аспар Джейлоло (Индонезия) – 65.

Женщины

1. Ю-Линг Сонг (Китай) – 100.

2. Анук Жубер (Франция) – 80.

3. Юлия Каплина (Россия) – 65.

Боулдеринг (после двух этапов)

Мужчины

1. Адам Ондра (Чехия) – 180.

2. Йерней Крюдер (Словения) – 131.

3. Йосиюки Огата (Япония) – 105…

9. Алексей Рубцов (Россия) – 74.

Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения) – 200.

2. Шона Кокси (Великобритания) – 145.

3. Фанни Жибер (Франция) – 120.

В августе 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио.

Следующий этап Кубка мира состоится в Чунцине (Китай) с 26 по 28 апреля.