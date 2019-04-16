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Эфиопка Дегефа и кениец Чероно выиграли Бостонский марафон

Эфиопка Дегефа и кениец Чероно выиграли Бостонский марафон
Другие / Лёгкая атлетика

Вчера, 15 апреля, прошёл 123-й Бостонский марафон. У женщин победу одержала эфиопка Воркнеш Дегефа. Она продемонстрировала результат 2:23:31. Второй финишировала кенийка Эдна Киплагат (2:24.13). Третий результат продемонстрировала американка Джордан Хасай (2:25.20).

У мужчин первенствовал кениец Лоренс Чероно (2:07:57). Вторым стал эфиоп Лелиса Десиса (2:07.59). Тройку призёров замкнул кениец Кеннет Кипкемой (2:08.06).

На минувшей неделе состоялся традиционный Парижский марафон. В нём приняло участие рекордное число спортсменов — 60 тысяч человек из 135 стран. У мужчин победу одержал Абрха Мило из Эфиопии. Он преодолел дистанцию за 2 часа 7 минут 5 секунд. В женских соревнованиях лучшей стала эфиопка Желет Бурка, показав время — 2 часа 22 минуты 47 секунд.

Эфиопские бегуны Мило и Бурка выиграли Парижский марафон
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