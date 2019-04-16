Дизайнер: когда Загитова пришла к Тутберидзе, ей предложили пачку Медведевой

Дизайнер Ольга Рябенко прокомментировала информацию о том, что фигуристка Алина Загитова на Олимпиаде в Пхёнчхане выступала в красной пачке, которую ранее носила Евгения Медведева.

«Загитова пришла в группу Этери Тутберидзе юниоркой, а там есть своеобразная очерёдность: сначала ставят программы старшим, а малыши остаются на попозже. И Алине предложили надеть Женину пачку. Поняли, что она сидит гармонично, и решили оставить образ красной балерины на следующий сезон.

Я предлагала другие варианты, однако у Этери Георгиевны был уже сложенный в голове образ. Но я вносила корректировки. Технически пачка совершенно другая. Женина пачка была на сетке, мои конструкции другие. У её варианта другие слои юбок стоят. Конечно, здесь нужно тонкое сравнение. Когда издалека смотрят, думают: «Ой, да что там. Ничего не поменялось». Но Алинина пачка совершенно другая, в ней другой крой. Присутствуют более театральные линии. Я бы сказала, что первый вариант был детским.

Сколько стоит одно платье Алины? Недешево. В этом году цены поднялись, поэтому цены на самое простое детское платье начинаются от 30 тыс. рублей. А про Алинины наряды не скажу — её платья оплачивает Федерация фигурного катания», — цитирует Рябенко «Комсомольская правда — Ижевск».

На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира Загитова завоевала золото, Медведева — бронзу.