Евдокимова: уехать из Тольятти было бы некрасиво по отношению к нашему тренеру

Российская фигуристка Софья Евдокимова, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, подвела итоги прошедшего сезона, а также рассказала, почему дуэт до сих пор не уехал из родного Тольятти.

«Возможно, в начале сезона ещё не до конца верили в те результаты, которых добились позднее. Но наш тренер Олег Исаакович Судаков говорил нам, что мы можем многое. И уже ближе к чемпионату России поняли: мы способны побороться за медали. А после ритм-танца в Саранске окончательно стали уверенными в себе.

Не всегда же москвичам и петербуржцам быть среди лидеров… С нашей стороны уехать из Тольятти было бы некрасиво по отношению к нашему тренеру. Олег Исаакович вложил в нас слишком много своего труда, чтобы мы взяли и переехали в другой город к другим специалистам.

Чего ждём от следующего сезона? Хотим выйти на новый уровень, совершенствовать свои выступления, чтобы судьи и зрители высоко оценивали то, что мы показываем. Понимаем, что можем этого добиться. Прошедший сезон оставил чувство удовлетворения. Но не хочется останавливаться на достигнутом. Надо двигаться дальше и продолжать свой рост», — цитируют Евдокимову «Известия».