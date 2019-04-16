Ягудин: пока задницу не поднимешь с дивана и не займёшься делом, ничего не будет

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что главным недостатком считает лень, а также отметил, что после противостояния с Евгением Плющенко он сам для себя стал главным соперником.



«Помните персонажа Сергея Светлакова из ТВ-шоу? Человек, который завалился на диван, смотрит телек и чешет при этом себе пузо. Так вот: даже в таком положении можно мечтать и желать что-то сделать. Но пока задницу не поднимешь с дивана и не займёшься делом, ничего не будет. За тебя никто ничего не сделает. Ты навсегда так и останешься персонажем, разговаривающим с телевизором. Так что лайфхак прост: вставать и работать.



Если мы говорим о внешних проявлениях борьбы, то понятно, что в большом спорте, безусловно, была очень непростая конкуренция с Женей Плющенко. Потом пришла работа на телевидении, где есть куча других телеведущих, — снова конкуренция. Но самая сильная и постоянная борьба идёт у меня внутри, с самим собой», — цитирует Ягудина TUT.by.