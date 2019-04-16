РУСАДА само передало МВД информацию о фактах мошенничества в организации

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал уголовное дело в отношении организации по факту мошенничества в особо крупных размерах, когда с 2011 по 2014 год неустановленными лицами было закуплено оборудование по завышенным ценам.



«Мы являемся правопреемниками «старого» РУСАДА и не отказываемся от его истории, какой бы тяжёлой она ни была. Она действительно была крайне непростой и противоречивой.



Чтобы устранить призраки прошлого и не брать их с собой, я инициировал три расследования внутри организации. Для одного из них привлёк независимую аудиторскую компанию Baker Tilly, которая занимается именно исследованиями в области различных нарушений. Они провели внутренний аудит и установили достаточно серьёзные факты. Мы представили их наблюдательному совету с видением того, что эти факты, безусловно, должны быть подвергнуты оценке правоохранительными надзорными органами. После решения набсовета, который поддержал эту позицию, мы передали документы в органы прокуратуры и МВД», — приводит слова Гануса «МК».



Также руководитель РУСАДА отметил, что рано говорить о размере нанесённого ущерба, потому что расследование продолжается, определяется круг лиц, имеющих отношение к этому делу.



«Да, произошедшее странно, но не хочу давать сейчас никакие правовые оценки или обвинять кого-то. Для этого есть правоохранительные органы и суд. Пусть они занимаются своей работой, выносят суждения и решения. Давайте дадим время. Не в наших правилах ни по антидопинговым, ни по другим расследованиям выдавать информацию раньше времени», — подчеркнул Ганус.