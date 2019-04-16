Шишкарёв: сборной России по гандболу нужно научиться дожимать соперника

Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарёв подвёл итоги двух отборочных матчей чемпионата Европы – 2020 с командой Венгрии. 11 апреля в Астрахани российские гандболисты уступили – 19:25, а 14 апреля в гостях сыграли вничью – 23:23, ведя в счёте большую часть встречи.

«Есть разочарование от результата и от откровенно неудачного матча в Астрахани. После него я был очень зол. При своих болельщиках мы не имеем права так играть. Обязаны были побеждать дома, а потом цеплять очки в Венгрии.

Во второй игре вели «+5», но не выиграли. Опять появилась какая-то неуверенность, нерешительность, мы вновь не можем взять своё. Видел замечания, что, если бы я реализовал выход один на один, результат был бы другой. Но люди не знают, что меня беспокоило колено, которое я травмировал по ходу игры в Астрахани, и что к тому моменту я отдал много сил – физически пришлось очень тяжело.

Самое обидное, и это хочется подчеркнуть особо, что Венгрия – не гранд. Обычная, средняя команда, которую мы должны обыгрывать дома. Конечно, можно сказать, что у нас был не оптимальный состав, вновь отсутствовали нескольких основных игроков: Саша Шкуринский, Паша Атьман, Дима Житников. Но это не оправдание. Повторюсь: на своей площадке нужно было венгров обыгрывать. Вполне возможно, что ребята перенастроились. Всегда необходимо подходить к игре в правильном психологическом состоянии. Но в итоге мы слишком много ошибались, допустили огромное количество брака.

Надо научиться дожимать соперника, брать своё в концовках, как и должна делать классная команда. Это вопрос из области психологии. Возможно, пока не у всех ребят есть опыт игр, в которых надо удерживать преимущество. Он придёт со временем. И, конечно, надо работать над этим компонентом. Хочется доказать, что мы не такая плохая команда, какой показали себя в Астрахани", – цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.