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Фигуристы Тамары Москвиной прервали тренировки из-за сообщения о бомбе

Фигуристы Тамары Москвиной прервали тренировки из-за сообщения о бомбе
Другие / Фигурное катание

Сегодня, 16 апреля, в спортивный клуб Тамары Москвиной поступило сообщение, что здание катка заминировано. Фигуристы, в том числе бронзовые призёры чемпионата Европы 2019 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вынуждены были срочно покинуть здание.

«Мы начали сегодня работу, после чего в районе 14:30 нас выпроводили на улицу. Как нам сказали, здание проверяется на предмет нахождения в нём взрывного устройства. Тренировки оказались прерваны, в здании вот уже не первый час работает полиция, нас по-прежнему не пускают», — приводит слова тренера Олега Васильева «РИА Новости».

Спортивный клуб фигурного катания заслуженного тренера России Тамары Москвиной расположен на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге.

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