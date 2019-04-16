Фигуристы Тамары Москвиной прервали тренировки из-за сообщения о бомбе

Сегодня, 16 апреля, в спортивный клуб Тамары Москвиной поступило сообщение, что здание катка заминировано. Фигуристы, в том числе бронзовые призёры чемпионата Европы 2019 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вынуждены были срочно покинуть здание.



«Мы начали сегодня работу, после чего в районе 14:30 нас выпроводили на улицу. Как нам сказали, здание проверяется на предмет нахождения в нём взрывного устройства. Тренировки оказались прерваны, в здании вот уже не первый час работает полиция, нас по-прежнему не пускают», — приводит слова тренера Олега Васильева «РИА Новости».



Спортивный клуб фигурного катания заслуженного тренера России Тамары Москвиной расположен на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге.