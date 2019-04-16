Россиянка Кашлинская возглавила турнирную таблицу чемпионата Европы по шахматам

Российская шахматистка Алина Кашлинская в пятом туре чемпионата Европы в Анталье (Турция) белыми фигурами обыграла француженку Полин Гишар.

Кашлинская набрала 5,5 очков и вышла в единоличные лидеры турнира, который проходит по швейцарской системе в 11 туров. В соревнованиях принимают участие 130 шахматисток, среди них 20 россиянок. Партии шестого тура состоятся в четверг, 18 апреля.

В прошлом году победу на турнире одержала россиянка Валентина Гунина, которая завоевала тогда третий титул чемпионки Европы в своей карьере.

Чемпионат Европы по шахматам завершится 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 60 тыс., из которых победительница получит € 10 тыс. 14 лучших шахматисток турнира получат прямую путёвку на Кубок мира.