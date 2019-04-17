Роднина: не завидую Тарасовой и Морозову после ухода главного тренера Транькова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила мнение, что российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые выступают в соревнованиях спортивных пар, после ухода главного тренера Максима Транькова будет непросто привыкнуть к новой методике тренировок.

«Не завидую Тарасовой и Морозову в этой ситуации. Менять тренера второй сезон подряд очень и очень сложно. Что касается их сезона, то они показали хорошие результаты, но у них нет чемпионства. Это видно. Чемпионский характер и харизму тяжело воспитать, поэтому им сложно будет бороться за медали Игр», — приводят слова Родниной «Известия».

В нынешнем сезоне дуэт завоевал серебро чемпионата Европы и чемпионата мира. В декабре 2018 года Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в Саранске в соревнованиях спортивных пар.