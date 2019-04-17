Ромашина: что сделать, чтобы о нас говорили так много, как о фигурном катании?

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала о перепалке с интернет-пользователями насчёт возрастного ценза в фигурном катании.



«Много было сказано насчет того, что ты сама выступала в 15 лет на чемпионате мира. Но когда такое говорят, не понимают, что у нас очень разные виды спорта. Сейчас я могу уверенно сказать, что на данный момент я гораздо сильнее, чем была в свои пятнадцать. Насколько понимаю, в фигурном катании этого добиться очень сложно.



Если бы мне пришлось бороться с Натальей Ищенко за единственное золото на Олимпиаде? Тут со стороны судить невозможно. Точно знаю, старались бы. И я, и Наташа продолжали бы тренироваться у одного тренера, оставались бы коллегами и друзьями. На самом деле, вид спорта становится только популярнее, когда идёт такая ожесточённая борьба. Девчонок знает вся страна. Все знают, что фигурное катание — это Медведева, Загитова, Туктамышева. Фигурное катание, фигурное катание, фигурное катание… Я была бы рада, если бы так много сейчас говорили о синхронном плавании. Скажите только, что сделать!» — приводит слова Ромашиной РИА «Новости».



Вернувшаяся в спорт после родов Ромашина на этой неделе впервые выступит на соревнованиях в дуэте со Светланой Колесниченко.

Ромашина: я категорически за женственное, взрослое фигурное катание