Медведева в короткой программе будет выступать под композицию группы Muse

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.

19-летняя спортсменка опубликовала соответствующее видео в своём «инстаграме».

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония), где Евгения завоевала бронзовую медаль, она сказала, что в произвольной программе в сезоне-2019/20 будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

В прошедшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, а также стала третьей на Skate Canada. Евгения, покинувшая группу Этери Тутберидзе, тренируется с канадским специалистом Брайаном Орсером.