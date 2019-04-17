Кулижников: иностранцы – лицемеры. У них так принято: переобулся — и нормально

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях российский конькобежец Павел Кулижников рассказал, как реагировал на критику со стороны соперников в применении допинга.

В 2012 году после завоевания золота и серебра на чемпионате мира среди юниоров в допинг-пробе Кулижникова были обнаружены следы запрещённого препарата метилгексанамина. В 2016 году в его допинг-пробе был найден мельдоний.

«Вот меня обвиняли голландцы, что, мол, он выступает с двумя дисквалификациями, он жрёт допинг. Во-первых, узнайте сначала, за что была первая дисквалификация, это был метилгексанамин. Второй дисквалификации по факту не было, меня полностью оправдали, но они мне приписывают, что я такой вообще… Некоторые критикуют, что мы допинг-пробы не сдаём, но они опять же ничего не знают. Я могу всё показать, я уже при них спокойно в туалет хожу.

Сейчас все общаются, вроде ни от кого негатива нет, даже от тех, кто раньше высказывался, они стали более нормально относиться. Думаю, они всё поняли. Может, подостыли чуть-чуть. Даже те, кто, что называется, хейтил, сейчас подходят, жмут руку. Я думаю: ну как же это так, что за лицемерие? Зачем вы так делаете? Ребята, ну это не по-русски. Если мне кто-то не нравится, я на него даже не посмотрю. У нас так принято, у них — нет, переобулся, и нормально", — цитирует Кулижникова ТАСС.