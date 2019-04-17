Когуашвили: все эти синяки, рассечения – комариный укус для Власова

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Бурову подвёл итоги выступления подопечных на чемпионате Европы в Бухаресте. На счету россиян 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Золотые медали выиграли Виталий Кабалоев (до 55 кг), Степан Марянян (до 63 кг), Абуязид Манцигов (до 72 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Роман Власов (до 77 кг), серебро у Сергея Емелина (до 60 кг), бронзовые медали завоевали Артём Сурков (до 67 кг), Александр Комаров (до 82 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

«После таких выступлений, как в Каспийске и Будапеште, меня тяжело чем-то удивить. Вот если мы на Олимпиаде в шести категориях шесть золотых медалей завоюем, тогда это будет удивительно. А в Румынии выступили на своём привычном уровне, отборолись в свою силу. Но могли и больше пяти золотых медалей завоевать. Мы установили достаточно высокую планку и не намерены её снижать.

Мы так и планировали отбороться на чемпионате Европы сильнейшим составом, вкатиться в сезон. Мы серьёзно готовились к этому турниру, но ребята пока не на пике формы, да и не должны на него выходить. Всё-таки в лучшей форме мы должны быть к чемпионату мира в Казахстане. Это касается не только нашей сборной, но и всех команд", — сказал Когуашвиили.

Когуашвили также отметил выступление двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова.

«На чемпионате мира ему с первой схватки на ковёр с повязкой выходить? Да, это уже его фирменный стиль, даже традиция своеобразная. Нарушать традиции не нужно. Главное, что серьёзных травм не было. А все эти синяки, рассечения – комариный укус для Ромы, не более. На чемпионате Европы он показал уверенное, убедительное выступление. Борьба лидера и капитана команды», — сказал Когуашвили.

Полная версия интервью с Когуашвили выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.