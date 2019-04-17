Бестемьянова: а если бы Туктамышеву не обидели, выступила бы она успешно?

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российских фигуристок в завершившемся сезоне. В частности, на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завоевала золото, Евгения Медведева — бронзу.

«После чемпионатов России и Европы я даже предположить не могла, что Алина Загитова сможет так собраться на чемпионат мира. С ней такое случалось в произвольной программе, что я просто за неё боялась. А в Сайтаме у неё вышел просто роскошный прокат. Точно так же я не ожидала такого удачного выступления на чемпионате мира и от Евгении Медведевой, за которую очень переживала.



Отчасти ей помогли японки, которые откатались плохо. Это то самое счастье, которое, казалось, покинуло девочек в начале сезона, а потом вернулось к ним, потому что они очень этого хотели и много работали. Очень хороша Соня Самодурова, звезда которой взошла на чемпионате Европы.



Выступление Лизы Туктамышевой в Фукуоке меня просто потрясло, пожалуй, это самое удивительное для меня в сезоне. Все мы так нацелились на юных девочек в следующем сезоне, а она показала, что своего просто так никто не отдаст. Катание Туктамышевой вселяет уверенность, что девчонки постарше смогут за себя постоять», — цитирует Бестемьянову «Команда России».

Бестемьянова также прокомментировала решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России не включать Туктамышеву в состав сборной на чемпионат мира в Сайтаме. Елизавета выступила на командном чемпионате мира в Фукуоке и помогла сборной России занять третье место.

«Если бы да кабы… К сожалению, сейчас каждый имеет право писать, что угодно. Кто знает, если бы Лизу так не обидели, выступила бы она столь успешно? А может быть, если бы Туктамышева была в Сайтаме, Кихира бы обозлилась и выиграла у всех? Предполагать можно всё что угодно.



Очень много людей, которых я люблю и уважаю, почему-то присылают мне весь этот бред. Хочется сказать: «Ну хватит, дайте уже людям работать и кататься спокойно». Хотя с другой стороны, такой ажиотаж только подогревает интерес к нашему виду спорта», – сказала Бестемьянова.