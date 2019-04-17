Бестемьянова: ради телетрансляций чемпионата России нужно было всех зарубить?

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление российских фигуристов в завершившемся сезоне и раскритиковала сроки проведения чемпионата России в Саранске.

«По тому как провели этот сезон и Самарин, и Коляда, и Ковтун, и Лазукин, могу сказать так – далеко не все их старты были провальными. У Саши был роскошный чемпионат Европы, у Ковтуна – чемпионат России, его звёздный необыкновенный час, у Миши тоже был хороший чемпионат страны. Андрей вообще молодец на всех стартах, но он пока только набирается опыта, возможно, еще один четверной прыжок выучит. Не всё так плохо. Просто у них количество должно перейти в качество, парни должны ставить перед собой задачу хорошо проводить все без исключения соревнования и решать их. Очень жаль, что в этом сезоне не было Димы Алиева, хотя программы он показал просто замечательные. Он классный спортсмен и не нужно на нем ставить крест. Из юниоров в следующем сезоне придет Роман Савосин, который вроде бы уже выучил два новых четверных прыжка.



Мне очень жаль, что в финале Кубка России, на котором проверялась готовность запасных для чемпионата мира, не участвовал Сергей Воронов. Ведь в начале сезона он выглядел очень сильно, выступал в финале серии «Гран-при». Оттуда был длительный перелёт и через неделю чемпионат России. Как так можно было издеваться над спортсменами? Более юные спортсмены это выдержали, а постарше нет, Воронов в итоге получил травму, Лиза Туктамышева заболела. В итоге ради телетрансляций чемпионата нужно было всех зарубить? На них это сказалось больше всего, потому что те же спортивные пары были до этого на сборе в США и акклиматизировались, а не прилетели-улетели-чемпионат России.

Раньше, когда у нас были большие соревнования за океаном, нас обязательно вывозили на сбор, как минимум, за неделю для акклиматизации. Но почему сейчас этого не делается? Разве Финал «Гран-при» это неважное соревнование?" — цитирует Бестемьянову «Команда России».

Бестемьянова: а если бы Туктамышеву не обидели, выступила бы она успешно?