Пасека: гимнаст Далалоян мог лучше выступить на чемпионате Европы

Гимнастка Мария Пасека прокомментировала выступление сборной России на чемпионате Европы—2019 в Щецине (Польша). Национальная команда заняла первое место в медальном зачёте, выиграв 15 наград: семь золотых, две серебряные и шесть бронзовых.

«Мне было тяжеловато в том плане, что у меня получилось четыре старта подряд. Сначала чемпионат России, затем этап в Баку, откуда я сразу полетела в Катар. После этого мы приехали, две недели готовились, а потом стартовали на чемпионате Европы.

Сборная Россия взяла все медали, что могла? У Артура Далалояна две бронзы, но он мог выступить лучше. На перекладине тяжело было, но конкурировать в прыжке мог, правда, ошибся на втором прыжке. В итоге он всё равно стал третьим, потому что украинец упал. Если бы другие не ошибались, то не быть ему бронзовым призёром», — цитирует Пасеку «Матч ТВ».