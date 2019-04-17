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Егорова — 1-я на дистанции 400 м вольным стилем на открытом чемпионате Франции

Егорова — 1-я на дистанции 400 м вольным стилем на открытом чемпионате Франции
Другие / Водные виды спорта

На открытом чемпионате Франции по плаванию россиянка Анна Егорова стала лучшей на дистанции 400 м вольным стилем. Она показала время — 4 минуты 10,73 секунды.

Второе место заняла Фантин Лесаффр (4.12,07), третий результат показала Лара Гранжон (4.12,68).

Егорова, выступающая за сборную России с 2017 года, тренируется во Франции. Летом она примет участие на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), который пройдёт с 12 по 28 июля.

20-летняя уроженка Калининградской области является бронзовым призёром чемпионата Европы—2018 на дистанции 800 м вольным стилем.

Плавание. Открытый чемпионат Франции
Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Анна Егорова (Россия) — 4.10,73
2. Фантин Лесаффр (Франция) — 4.12,07
3. Лара Гранжон (Франция) — 4.12,68.

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