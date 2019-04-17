Сборная России по регби уступила в полуфинале юниорского чемпионата Европы

В полуфинальном матче юниорского чемпионата Европы по регби, проходящем в Калининграде на стадионе «Сельма», сборная России проиграла Грузии – 10:64.



По сравнению с предыдущей игрой российской команды, с Румынией, тренерский штаб сборной сделал два изменения в стартовом составе. На позиции правого столба с первых минут вместо Антона Наставшева вышел Владислав Артеменко, а Илья Корнеев заменил Семёна Гарманова на позиции 13-го номера.



Однако одержать победу эти перестановки не помогли. Единственную успешную попытку российской команды выполнил Амин Байт Саид. Реализация и штрафной на счету Александра Белослудцева.



В игре за бронзовые медали российской команде предстоит сыграть со сборной Португалии, которая уступила испанцам в первом полуфинальном матче игрового дня со счётом 5:20. Встреча состоится 20 апреля в 17:00 мск.