Канадский лыжник-экстремал погиб, провалившись в расщелину с 30-метровой высоты

38-летний профессиональный горнолыжник из Канады Дейв Тредуэй погиб в результате несчастного случая, катаясь на склоне горы Рододендрон в США, сообщает CBC.



Согласно официальному заявлению округа Пембертон по поиску и спасению (SAR), лыжник провалился в расщелину и упал с высоты 30-ти метров. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели сумели быстро найти пострадавшего спортсмена, но тот уже не подавал признаков жизни.



Дейв Тредуей был популярен в Интернете. Он запечатлел большую часть собственной жизни в фотографиях и видео своих горнолыжных спусков, демонстрируя любовь к природе и спорту. У него остались беременная жена и двое детей. В социальных сетях был запущен сбор средств, которые направят семье погибшего горнолыжника.