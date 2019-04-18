Норицын: Кристина Резцова будет в сборной, но дело абсолютно не в шантаже

Старший тренер женской сборной Виталий Норицын в интервью Спорт-Экспрессу рассказал о дисквалификации Маргариты Васильевой, выступлении Ульяны Кайшевой и перспективах Кристины Резцовой.

«Мне очень обидно за случившееся с Васильевой. Мы постоянно напоминаем во всех чатах: «Девочки, заполните «АДАМС»! Весь календарь переездов, включая названия гостиниц, у нас есть на руках уже в октябре. Нужно потратить какой-то час, чтобы сесть и все вписать в систему. А потом уже в случае изменений всегда можно поменять свою локацию», — отметил Норицын.

Специалист высказался о не самых удачных результатах Ульяны Кайшевой в минувшем сезоне: «На чемпионате России с хорошей скоростью и лучшим финишным кругом Ульяна выиграла спринт. То есть нельзя сказать, что я с ней как-то не так отработал, да и изменений в подготовке было не так много. Но в дальнейшем я вижу свою вину в том, что не смог справиться с проблемами, с которыми мы столкнулись. Это мой стопроцентный «минус». Думаю, мы разберёмся и все будет хорошо. На будущий год Ульяна на сто процентов будет в команде».

Высказался Норицын и о недавнем ультиматуме, который поставила Анфиса Резцова, требуя, чтобы её дочь вызвали в основную команду: «Я, наверное, уже привык к таким громким высказываниям Анфисы Анатольевны и отношусь к ним нормально. Кристина в сборной будет, но тут дело абсолютно не в шантаже. Я работал с ней в прошлом году, знаю её резервы».