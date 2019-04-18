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Драчёв проигнорировал вопрос о включении в состав сборной Бабикова и Цветкова

Драчёв проигнорировал вопрос о включении в состав сборной Бабикова и Цветкова
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что состав спортсменов и тренеров сборной России на следующий сезон будет утверждён после его встречи с министром спорта Павлом Колобковым на следующей неделе.

«Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели, всё будет зависеть от наших рабочих графиков. Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Глава федерации оставил без ответа вопрос о том, планируется ли включение в состав чемпионов мира 2017 года Антона Бабикова и Максима Цветкова.

Ранее стало известно, что выступление сборной России в прошедшем сезоне было оценено правлением положительно.

Союз биатлонистов России положительно оценил результаты национальной сборной
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