Драчёв проигнорировал вопрос о включении в состав сборной Бабикова и Цветкова

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что состав спортсменов и тренеров сборной России на следующий сезон будет утверждён после его встречи с министром спорта Павлом Колобковым на следующей неделе.

«Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели, всё будет зависеть от наших рабочих графиков. Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку», — приводит слова Драчёва ТАСС.



Глава федерации оставил без ответа вопрос о том, планируется ли включение в состав чемпионов мира 2017 года Антона Бабикова и Максима Цветкова.

Ранее стало известно, что выступление сборной России в прошедшем сезоне было оценено правлением положительно.