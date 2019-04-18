Писеев: Медведевой не следовало уезжать в Канаду

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев подвёл итоги выступления россиянок в завершившемся сезоне.

«Здесь у нас самые крепкие позиции. Всем запомнится долгая дискуссия о том, кого же отправлять на чемпионат мира — Медведеву или Туктамышеву. Исполком принял решение в пользу Евгении. Наверное, оно было обоснованным и правильным. Хотя очень жалко Лизу, доказавшую, что её рано списывать со счетов. Она ещё составит серьёзную конкуренцию молодым спортсменкам, выходящим сейчас на взрослую международную арену. Я говорю об Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алёне Косторной — призёрах последнего чемпионата России, которые со следующего сезона начнут свой путь на крупных соревнованиях. Ну и, конечно, честь и хвала Загитовой, в не самых простых условиях взявшей золото чемпионата мира. После победы на Олимпиаде Алина столкнулась со множеством вещей, которых раньше не было в её жизни: встречи, приёмы, сумасшедшее внимание прессы и спонсоров. Но она смогла справиться с грузом ответственности и показать свой высокий уровень в самый нужный момент.



Медведева же попала в непростую ситуацию, связанную с переездом к другому тренеру в Канаду. Я этого решения не поддерживал, и моё мнение не изменилось: уезжать ей не следовало, но это её судьба и выбор. Евгения молодец, что прошла этот путь с достоинством.



В прошедшем сезоне наши основные конкурентки — японки — провалились. Но это не значит, что они продолжат делать такие подарки. Так что, несмотря на высокие результаты в женском катании, нам нужно продолжать расти и прогрессировать. Можно сказать, что уровень предстоящего чемпионата России способен оказаться даже выше чемпионата мира, так как конкуренция среди отечественных фигуристок невероятная», — цитируют Писеева «Известия».

На прошедшем в Сайтаме чемпионате мира Алина Загитова завоевала золото, Евгения Медведева — бронзу. На командном чемпионате мира в Фукуоке сборная России стала третьей.